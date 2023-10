Corso di abilitazione all’uso del "muletto". Aperte le iscrizioni

1Sono aperte le iscrizioni al corso l’abilitazione all’uso del carrello con elevatore frontale (il "muletto") organizzato da Cna. La lezione teorica è fissata per lunedì 16 ottobre nella sede di Cna in via Birmania 96. La prova pratica, che vale anche come aggiornamento quinquennale per chi è già in possesso della qualifica, giovedì 19 ottobre. Per informazioni scrivere a formazione@cna-gr.it o chiamare il numero 0564 471245.