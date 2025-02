Corso Ais con sconti grazie a Conad

Continua la collaborazione tra i supermercati Conad di Grosseto e l’Ais nella diffusione della cultura del vino: grazie ad un nuovo accordo, a tutti i possessori di Carta Insieme Conad viene garantito uno sconto del 10% sul costo di iscrizione al nuovo corso di sommelier di primo livello, organizzato da Ais, che partirà a Grosseto, all’hotel Granduca il 24 febbraio e terminerà il 31 maggio. Le iscrizioni sono aperte: il corso si articolerà in 15 lezioni, con una cadenza settimanale, ogni lunedì dalle 20.30 alle 22.30. Il corso terminerà con una degustazione in cantina per un’esperienza diretta sul campo. Per iscriversi, è necessario visitare il sito di Ais Toscana e cercare la sezione dedicata alla Delegazione di Grosseto. Agli iscritti verrà fornita la valigetta con i calici, il cavatappi, i libri di testo e il nuovo metodo di degustazione Ais del 2023.

"I supermercati Conad di Grosseto dedicano un ampio spazio al vino – afferma Alessio degli Innocenti, socio di Clodia Commerciale, la società proprietaria dei negozi Conad di Grosseto – tenendo sullo scaffale una vasta scelta di bottiglie prodotte nella nostra provincia e non solo. Ais negli anni è sempre stata presente nei nostri punti vendita, con eventi di degustazione per aiutare il consumatore nella scelta dei vini".

"Con il corso di primo livello – spiega Sabrina Diligenti, delegata dell’associazione Italiana Sommelier di Grosseto – i partecipanti potranno avvicinarsi al mondo del vino, iniziare un viaggio nella viticoltura, apprendere le basi della cultura enologica e le tecniche di degustazione. Parleremo del vino italiano e delle sue leggi, della birra, dei distillati e dei liquori, degli spumanti, delle differenze tra vini liquorosi, aromatizzati, passiti e muffati e della figura del sommelier".