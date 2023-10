Corsi, proiezioni e mostra finale a Grosseto: la Raf riprende l'attività

Riprende l’attività di "Raf – Riflessi Associazione Fotografica" con un programma ricco di attività rivolte a tutti gli appassionati di fotografia. Il decimo anno dell’associazione ha aperto i battenti e le attività proseguiranno fino a giugno come di consueto ogni mercoledì alle 20.30 nella sede in via Papa Giovanni XXIII, nel Centro commerciale di Gorarella. Serate di scatti in sede con modelli, incontri con autori, serate di visione foto, uscite fotografiche nei weekend e tanto altro nel programma annuale di attività, che si concluderà come di consueto con la mostra collettiva delle foto dei soci. Non mancano anche le occasioni di formazione: mercoledì 11 ottobre prende avvio il corso base di fotografia. Il corso, strutturato in 4 lezioni teoriche più un’uscita pratica, è aperto a tutti e per iscriversi è sufficiente visitare il sito dell’Associazione: https:rafriflessi.blogspot.com Ma il programma propone anche momenti di formazione per i più esperti, come i corsi di postproduzione tenuti da docenti professionisti come Gianluca Catzeddu, Adobe Certified Expert per Photoshop che fa parte degli AdobeGuru.