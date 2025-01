Corsi gratuiti con Anap. Le iscrizioni

Dopo il grande successo della prima edizione, Anap di Confartigianato Imprese Grosseto organizza un nuovo corso di maglia e uncinetto totalmente gratuito. L’impegno è di due sabati al mese dalle 15 alle 18 con partenza da sabatoo. Il corso si svolgerà nella sede di Anap Grosseto, strada Corsini 13 (ex piazza della Palma).

"Il corso è nato – spiega la vicepresidente Anap, Susanna Bucci – soprattutto per stare insieme, condividendo una passione come quella per la maglia e l’uncinetto. La partecipazione alla prima edizione è stata numerosa e anche questa volta speriamo nella stessa adesione".

Per maggiori informazioni è possibile telefonare al numero 349 8220885.