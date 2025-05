Corsi di italiano per migranti. Il progetto innovativo della "Dante Alighieri"

Sarà inaugurato a Grosseto, nella sede della Società Dante Alighieri in via Vinzaglio, il progetto "Corsi di lingua italiana per migranti" promosso dalla Società Dante Alighieri su tutto il territorio nazionale attraverso la rete dei Comitati italiani. Il progetto, avviato a dicembre 2024 e attuato fino a questo momento dai Comitati di Siracusa, Crotone e Rovigo, trae ispirazione da un’idea del presidente della Società Dante Alighieri, Andrea Riccardi, e intende sostenere la concreta inclusione delle persone migranti nel nostro Paese attraverso la conoscenza della lingua italiana come strumento di comunicazione e integrazione e attraverso la trasmissione delle convenzioni e dei modelli culturali italiani improntata al rispetto e alla valorizzazione delle diverse tradizioni socioculturali di provenienza.

In questo modo, la Dante Alighieri mira a "svolgere un compito sempre più significativo nella società, in linea con la vocazione e la missione sociale esercitate sin dalla sua fondazione". Il corso di lingua e cultura italiane attivato a Grosseto si svolgerà nella sede del Comitato e prevede 40 ore di insegnamento sotto la guida di insegnanti qualificati. I destinatari, individuati grazie all’attiva collaborazione della Caritas diocesana, sono undici giovani migranti provenienti da diversi paesi, ospiti dei centri di accoglienza "Casa Tara" di via Castiglionese e "Casa Roberto" a Sant’Antonio, entrambi gestiti dalla cooperativa "Solidarietà è Crescita". Durante le lezioni si intendono sviluppare le competenze linguistico-comunicative indispensabili per agire costruttivamente e per potersi muovere in autonomia nella ricerca del lavoro.