Corsi della Cri. Aggiornamento del brevetto Dae

Il Comitato di Follonica della Croce rossa italiana organizza tre incontri per il rinnovo del brevetto per l’utilizzo del Dae (defibrillatore automatico esterno).

I corsi di aggiornamento tenuti da istruttori della Cri sono rivolti a coloro che hanno già frequentato il corso principale.

Per consentire a tutta la popolazione di poter partecipare, la Croce Rossa di Follonica ha indetto tre giornate di aggiornamento nella sede in via della Pace tra le quali sarà possibile scegliere: domani dalle 16 alle 18; lunedì dalle 10 alle 12 oppure giovedì 23 dalle 18 alle 20.

"Il corso – spiegano gli organizzatori – prevede un iniziale ripasso teorico e una prova pratica consentendo ai partecipanti di portare a compimento l’aggiornamento del brevetto che, come da legge, richiede il suo rinnovo ogni due anni.

I corsi per il rinnovo del brevetto sono nati su richiesta delle società sportive e di alcune ditte della città che si sono rivolte alla Croce rossa italiana di Follonica, aprendo poi la possibilità di accedere anche a tutti i cittadini già in possesso del brevetto.

Negli ultimi 10 anni i conseguimenti del brevetto Dae a Follonica sono stati molti, perciò la Croce Rossa Comitato di Follonica ha aperto i corsi per il rinnovo a tutti coloro che già ne erano in possesso.

Nel mese di giugno verranno invece presentate le date dei corsi per tutti coloro che vogliono conseguire il brevetto, inoltre i possessori di partita Iva ed i titolari di azienda possono richiedere di conseguire la certificazione di Addetto Primo Soccorso, ai sensi della legge 81/08, al corso che avrà inizio lunedì.

Per partecipare o richiedere maggiori informazioni, contattare il responsabile dei corsi al numero 0566/269826 o via email a [email protected]

Viola Bertaccini