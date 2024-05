Corriere scomparso, ricerche a tappeto sull’Amiata: le ipotesi al vaglio degli investigatori

Grosseto, 28 maggio 2024 – Un puzzle. A cui mancano dei pezzi. E che giorno dopo giorno fa pensare a tutto e al contrario di tutto. La scomparsa di Nicolas Matias Del Rio, il "corriere" 48enne che è scomparso nel nulla da mercoledì scorso da Castel del Piano, si arricchisce di nuovi particolari. La giornata di ieri è trascorsa tra i boschi dell’Amiata per cercare di capire cosa possa essere accaduto a questo trasportatore che, dopo una telefonata al datore di lavoro, è come scomparso nel nulla. L’uomo nel furgone della ditta per il quale lavorava, stava trasportando borse del valore di 500mila euro, della nota griffe "Gucci". Le borse erano state confezionate sull’Amiata, da alcune pelletterie che lavorano appunto griffe di lusso. Del Rio avrebbe dovuto trasportare il lavoro "finito" a Firenze. Ma quel viaggio non è mai stato fatto anche perché il camion è stato ritrovato bruciato sulla strada di Roccalbegna.

I carabinieri anche ieri hanno chiesto informazioni sul presunto sparo che è stato udito da una persona anziana in quella zona. Ma al momento non ci sarebbero riscontri investigativi. Le scatole che contenevano le borse sono state trovate in un casolare abbandonato vicino al Monte Labro, sul versante grossetano della montagna. I familiari e gli amici di Nicolas da sabato hanno organizzato ricerche insieme ad una ventina di volontari che hanno battuto i boschi tra Castel del Piano e Santa Fiora. I carabinieri stanno utilizzando i cani molecolari anche in queste ore per proseguire nei controlli che sono sempre più stringenti e necessari. L’allarme infatti è tanto e tante sono le ipotesi al vaglio degli investigatori: la prima che l’uomo possa essere stato rapinato delle borse di pregio. Da capire dove sia finito lui e perché ha fatto perdere le sue tracce anche ad amici e parenti. Circostanza questa che potrebbe anche aprire scenari "diversi". La famiglia comunque è molto preoccupata.