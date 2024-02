Cordoglio per la scomparsa di Claudio Conte

Da tempo combatteva contro la malattia che ieri lo ha rapito per sempre ai suoi cari, ma non saranno solo a piangere la sua scomparsa, perché Claudio Conte era persona molto nota e molto stimata in tutta la città.

Ha chiuso gli occhi nel pomeriggio di ieri nella sua casa di via Brenta, sempre circondato dall’affetto dei suoi cari, e nonostante la malattia lo avesse sempre più indebolito non aveva mai perso né la forza di continuare a dire che sarebbe tornato a lavoro nella concessionaria né il suo sorriso contagioso.

Se n’è andato a 70 anni, molti dei quali spesi proprio dedicandosi alla sua attività professionale. La camera ardente sarà allestita proprio all’interno della sua concessionaria di auto in via Aurelia Nord. Ai familiari le condoglianze anche da parte della redazione de La Nazione.