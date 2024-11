Cordoglio per la scomparsa di Manfredo Pinzauti

E’ morto Manfredo Pinzauti, il noto fotografo che riusciva a guardare attraverso le persone, oggetti e panorami. Un male terribile lo ha portato via a 60 anni. Era innamorato della Maremma, la terra dove era cresciuto. Fiorentino d’origine, aveva trascorso tutta la sua gioventù a Prata, dove la mamma era maestra elementari e il padre medico condotto. Aveva frequentato il liceo classico a Follonica, dove ha sempre trascorso le vacanze estive e dunque ha costruito tutte le sue amicizie che sono andate avanti nel tempo. Aveva deciso di seguire la sua grande passione per la fotografia e aveva scelto di partite dall’istituto di design di Milano, dove aveva conseguito il diploma. Aveva iniziato a scattare foto come free lance ma ben presto aveva iniziato a lavorare con i grandi gruppi editoriali, da Rcs, alla Mondadori, fino a Class. I suoi scatti sono finiti sulle maggiori riviste, da Oggi a Novella 2000, ma anche Panorama, Vogue e Vanity Fair. I sui reportage hanno fatto scalpore tanto che erano stato pubblicati sul New York Times, El Mundo e Der Spiegel. A Follonica la morte di Pinzauti ha lasciato nello sconforto: con la sorella frequentava il Circolo Nautico. La salma adesso è all’obitorio di Careggi.