Cordoglio al Giglio. Morto Fabio Mattera

Al Giglio lo conoscevano praticamente tutti e adesso tutti sono sconvolti da quello che è accaduto. Fabio Mattera, 52 anni, titolare del ristorante "Da Meino" a Giglio Porto è morto dopo un ricovero la notte di ieri. Da qualche mese era ricoverato in una clinica a Siena. Mattera era uno dei ristoratori storici del Giglio. Quel ristorante lo aveva fatto nascere suo nonno nel 1956, al quel si era affiancato quello di Giglio campese, gestito dal fratello, e quello di Castello, "Il Trione". Qualche anno fa Mattera aveva avuto un malore, da quale alla fine non è stato più lo stesso. Lascia la moglie e due figli. Nella sua vita aveva due grandi passioni: oltre alla cucina era un campione di backgammon, una disciplina che stava insegnando anche ad altri amici del Giglio. Spesso organizzava riunioni per giocare. Oltre ai tre ristoranti Mattera gestiva anche un locale ad Orbetello, dove aveva aperto anche il "Meino Lagoon". Profondo il cordoglio anche dell’amministrazione guidata da Sergio Ortelli.