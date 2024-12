Corale Puccini. Messa di Gloria piena di significati

La Messa a quattro voci, forse più nota come la "Messa di Gloria". E’ questo il brano che la Corale Giacomo Puccini eseguirà oggi alle 21.15 nel duomo cittadino, occasione che segnerà anche il Natale numero 110 festeggiato dall’associazione grossetana. "In Duomo – dicono i rappresentanti della Corale – canteremo la speranza e la dolcezza del Natale e renderemo omaggio a Giacomo Puccini nel 100° anniversario della sua morte con un’opera giovanile, la sua Messa a quattro voci. Sarà sì l’occasione di scambiarci gli auguri, ma sarà soprattutto un nuovo incontro durante il quale, grazie alla musica, cercheremo di vivere il senso della speranza e del messaggio di Natale".

La "Messa a quattro voci" è un’opera giovanile nella quale Puccini si esercitò nella musica sacra che, per le quattro generazioni maschili precedenti della sua famiglia, aveva rappresentato il centro dell’attività quali organisti della cattedrale di Lucca e docenti e maestri di cappella.

Giacomo Puccini, dando prova di grande preparazione ed inventiva, propone alcune soluzioni musicali del tutto originali che fanno immediatamente sentire la forte vocazione del giovane musicista per il teatro e la lirica.

"La serata inizierà però in modo parzialmente diverso dal solito – si spiega ancora –, desiderando sperimentare un modo per aiutarci, l’un l’altro, a lasciare fuori dalla cattedrale le nostre preoccupazioni ed angosce personali, per così guardare al domani con fiducia sia laicamente che, per chi ha il dono della fede, cristianamente, gioendo dell’aiuto della musica e di una piccola esperienza multimediale che proporremo, il tutto rendendo omaggio anche a un altro musicista recentemente scomparso. Non mancheranno alcuni canti natalizi provenienti dalla tradizione di diverse parti del mondo. Suonerà l’Orchestra Città di Grosseto e canteranno due grandi professionisti, il tenore Domenico Menini e il baritono Paolo Ruggiero, tutti diretti dal maestro Walter Marzilli".

L’ingresso sarà libero con offerte in favore dell’Associazione Le Querce di Mamre. La notte della vigilia di Natale, poi, a partire dalle 23 la Corale Puccini animerà la veglia e messa in Cattedrale.