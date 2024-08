"Coppa Ruffino". Record di adesioni

Si è conclusa con una bella cerimonia e con una gustosa cena offerta dalle Cantine Ruffino l’edizione numero 41 della "Coppa Ruffino" che si è svolta sul green del Golf Club Punta Ala. Un’edizione da record, grazie alla partecipazione di circa cento giocatori, che ha segnato quindi nel migliore dei modi l’ingresso della gara nel Grande Slam del Club castiglionese.

Il torneo – tre categorie limitate – si è giocato con la formula 18 buche, 4 palle la migliore, Hcp e le premiazioni sono state effettuate da Sandro Sartor, presidente e Ad di "Ruffino Srl", Ferdinando Damiani, presidente del Golf Club Punta Ala, e dalla baronessa Anna Ruffino Tassinari Duprè.

Nella categoria Hcp di gioco fino a 14, primo lordo per Filippo Mazzeschi e Matteo Natoli (con 68 colpi), premiati con magnum di "Romitorio"; primo netto per Niccolò Melani e Andrea Relli (65), ai quali sono andate magnum "Riserva Oro"; secondo netto per Devy Mattolini e Roberto Macii (68 colpi), premiati con magnum "Modus".

Nella categoria Hcp di gioco da 15 a 22, invece, primo netto per Davide Fasci e Angelo Colussi (65 colpi), vincitori di magnum "Riserva Oro", e secondo netto per Franco Cencetti e Alessandro Alessandrini (68), ai quali sono andate magnum "Modus".

Nella categoria Hcp di gioco da 23 a 26, primo netto per Antonio Pellegrini e Giorgio Pellegrini (44 punti), premiati con magnum "Riserva Oro", e secondo netto per Guido Palombieri e Chiara Minoli (44), ai quali sono state consegnate magnum "Modus". Primi Seniores Over 60 Claudio Melani e Massimo Girondi (40), premiati con magnum "Riserva Ducale". Premi speciali, invece, per Niccolò De Lucis Barni (Driving contest maschile alla buca 10, che si aggiudica una bottiglia Riserva Ducale Oro), Ersilia Randi (Driving contest femminile alla buca 10, premiata con una bottiglia Riserva Ducale Oro), Valerio Pacini (Nearest to the pin maschile alla buca 15, una bottiglia Riserva Ducale Oro) e Chiara Minoli (Nearest to the pin alla buca 15, una bottiglia di Riserva Ducale).

Luca Mantiglioni