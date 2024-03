Coop Amiatina. I corsi di formazione

Quest’anno il personale della coop amiatina che ha sede a Bagnore (comune di Santa Fiora) è coinvolto in varie attività di formazione sui mestieri legati ai reparti freschissimi: macelleria, gastronomia e ortofrutta. I primi corsi si sono svolti e hanno riguardato i macellai. "Abbiamo iniziato questo percorso formativo coinvolgendo Coop Italia, colleghi esperti e altri partner, per esaminare gli assortimenti in virtù delle nuove esigenze dei consumatori e andando ad approfondire con i colleghi dei reparti le differenti lavorazioni che comportano queste scelte. - commenta Arianna Becherucci che si occupa di selezione e formazione in Coop Amiatina - Ma la formazione non è solo questo, è ritrovarsi o conoscersi, confrontarsi con colleghi di zone diverse". "In queste due giornate di corso abbiamo parlato di carne con i responsabili dei reparti macelleria di Coop Amiatina, partendo dalle esigenze dei soci e clienti che mostrano sempre più attenzione alla qualità dei prodotti che vendiamo. – ha proseguito Faister Gori responsabile carni, pesce e qualità di Coop Amiatina - Abbiamo cercato di rispondere a queste esigenze con il contributo formativo di Alessandro Torre, responsabile commerciale carni di Coop Italia, che ha tenuto una giornata di formazione sulla qualità delle nostre carni a marchio Coop. In questa occasione Alessandro Torre ha ricordato inoltre che in tutte le tipologie di carne abbiamo l’eccellenza del prodotto Fior Fiore Coop e allo stesso tempo stiamo inserendo referenze a prezzo più basso, con l’obiettivo di rispondere a tutte le esigenze di acquisto. Inoltre sono state inserite nuove referenze di Prontocuoci, preparate nei nostri reparti - conclude - dal nostro personale e pronte alla cottura, disponibili nei nostri negozi dopo queste giornate di formazione".