Coop Amiatina, in 2024 in beneficenza 38mila euro di alimenti

Santa Fiora (Grosseto), 4 febbraio 2025 - Nel 2024 la Coop Amiatina ha dato in beneficenza prodotti alimentari per circa 38mila euro, nell'ambito del progetto Buon fine, permettendo alle associazioni di volontariato il ritiro di prodotti non più vendibili nei supermercati per poi distribuirli a chi ne ha bisogno. Un'attività consente non solo di dare una seconda vita al cibo, ma anche di diminuire l'impatto ambientale evitandone la distruzione. Coop Amiatina ha incrementato rispetto al 2023 del 44% il valore della merce destinata alle associazioni del territorio con cui ha sottoscritto un protocollo di intesa. Questo aumento è dettato da un maggiore ingaggio di associazioni e di negozi e per una maggiore partecipazione dei soci, dei dipendenti e dei volontari. A oggi sono 19 le associazioni di volontariato che ritirano i prodotti in 21 negozi di Coop Amiatina, oggi presente con 28 punti vendita in Toscana e nel Lazio.