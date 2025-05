Cooking quiz, un successo. L’Istituto superiore Lotti si piazza ai primi posti

MASSA MARITTIMAGran finale a Rimini: Cooking Quiz incorona i Campioni della nona edizione. L’I.I.S. ’B. Lotti’ di Massa Marittima conquista la scena internazionale. Una giornata di sfide, emozioni e grandi sogni: il Palasport Flaminio di Rimini si è trasformato in un’arena internazionale dove i migliori studenti degli istituti alberghieri si sono sfidati nella finale internazionale del Cooking Quiz. Un’edizione straordinaria che ha visto la partecipazione di istituti provenienti da Italia, Lituania, Croazia, Francia, Ucraina, Spagna, Belgio e Grecia, portando l’enogastronomia scolastica al centro della scena europea. A coronare una giornata così intensa, la proclamazione delle migliori scuole italiane che si sono distinte nelle tre categorie del concorso. Per l’indirizzo Enogastronomia, la 4MC dell’IIS ’Einstein Nebbia’ di Loreto (AN), seguita dalla 4^E dell’IIS ’B. Lotti’ di Massa Marittima e dalla 4B dell’IIS ’Marchitelli’ di Villa Santa Maria (CH). È stata protagonista dell’evento finale la 4^E dell’I.I.S. ’B. Lotti’ che si è distinta conquistando un ottimo quarto posto nella classifica internazionale ma è stata anche incoronata tra le migliori scuole italiane per l’indirizzo enogastronomia. Un risultato che testimonia l’impegno, la passione e il livello di competenze.