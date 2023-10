Convegno Medico GROSSETO: Iniziative del Mercatino dei Ragazzi

Un convegno collegato alle iniziative del Mercatino dei Ragazzi in sala Pegaso. Un’edizione da record quella che si è svolta domenica scorsa. I bambini e le loro famiglie hanno messo in campo ben 121 banchini con 440 iscritti. L’incasso è stato di 74.900 euro. Successo anche per il Mercatino dei Ragazzi di Paganico che si è svolto per la trentesima edizione la domenica precedente a quello di Grosseto. Soldi che serviranno per l’acquisto di un sofisticato software per la diagnostica dei tumori sempre al Misericordia di Grosseto. Il convegno inizierà sabato dunque alle 15.30 con l’apertura del congresso moderata da Roberto Dottori. Alle 15.35 ci saranno i saluti delle autorità. Alle 15.40 "Innovazione nella diagnosi e nella terapia del tumore della mammella" con il dottor Carmelo Bengala (nella foto), direttore oncologia Medica di Grosseto e direttore del dipartimento oncologico azienda Asl Toscana Sud Est. Alle 16 "L’importanza dell’imaging nella cura dei tumori in Radioterapia" con la dottoressa Francesca Rossi, direttore Uoc Radioterapia del Misericordia. Alle 16:20 "Il ruolo della Radiologia Interventistica nella diagnostica e nella gestione dei pazienti con tumore", dottor Edoardo Laiolo, della radiologia Interventistica Misericordia. Poi alle 16.40 "Novità nella diagnosi e nella gestione dei pazienti affetti da tumore del tratto digestivo" con il dottor Marco Biscontri, direttore Gastroenterologia del presidio Misericordia, alle 17 "Aggiornamenti nella diagnostica e cura dei tumori del distretto testa collo" del dottor Simone Boccuzzi, direttore Otorinolaringoiatria dell’ospedale Misericordia. Chiusura del congresso alle 17.20.