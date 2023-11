Convegno. Lavoro culturale e cambiamenti

Domani sono in programma due importanti appuntamenti dedicati a Bianciardi e Calvino. Dalle 9 alle 17.30 al Polo Universitario Grosseto si svolgerà il convegno organizzato dalla Fondazione Luciano Bianciardi, in collaborazione con la Fondazione Polo Universitario Grossetano, promosso dal Comitato nazionale per il Centenario di Bianciardi e dal titolo "Scrittori e lavoro culturale: dagli anni Cinquanta a oggi. I casi di Bianciardi e Calvino". Gli interventi della mattina saranno dedicati a "Bianciardi, Calvino e l’industria editoriale degli anni Cinquanta e Sessanta", mentre nel pomeriggio si parlerà di "Editoria negli anni Duemila: uno sguardo sul presente". I lavori del convegno si apriranno con i saluti di Roberto Mugnai, presidente del Comitato nazionale per il Centenario di Bianciardi. Seguiranno la presentazione a cura di Massimiliano Marcucci, presidente della Fondazione Bianciardi, e l’introduzione di Riccardo Castellana, docente di Letteratura italiana contemporanea all’università di Siena e membro del Comitato scientifico della Fondazione Bianciardi. Attesi gli interventi di Domenico Scarpa della Fondazione Primo Levi su "Sul rovescio delle bozze. La scrivania di Calvino all’Einaudi" di Domenico Scarpa della Fondazione Primo Levi, del docente dell’università di Siena Arnaldo Bruni che parlerà di "Bianciardi e l’industria culturale nei carteggi con gli editori" e della docente dell’università per stranieri di Siena Anna Baldini che si focalizzerà su "Una collana d’autore: Centopagine di Italo Calvino".

Nel pomeriggio l’obiettivo è fare il punto sulle nuove frontiere dell’editoria con Federica Albani, Michele Gandolfi, Riccardo Innocenti e Federico Masci. Introduce Lucia Matergi. Chiude la giornata Alberto Prunetti, scrittore, traduttore e editor, con una relazione sul rapporto tra lavoro culturale e classe operaia. Sempre domani, alle 18, è in programma il terzo incontro del ciclo "Conoscere Calvino" alla Palomar. Domenico Scarpa presenterà il suo libro "Calvino fa la conchiglia. La costruzione di uno scrittore" insieme al professor Riccardo Castellana.