Grosseto, polizia nelle zone "calde": controllate 300 persone

Grosseto, 8 ottobre 2023 – Anche nella scorsa settimana sono stati effettuati dalla Questura di Grosseto servizi straordinari di controllo del territorio nel centro cittadino di Grosseto, mirati alla prevenzione dei reati connessi all’immigrazione clandestina e allo spaccio di stupefacenti.

Servizi necessari che hanno riguardato le principali strade e zone della città che da troppo tempo sono al centro di spaccio, e degrado ed episodi troppo frequenti di microcriminalità.

Episodi che hanno messo in preallarme le forze dell’ordine, su sollecitazione dei cittadini, che hanno iniziato una serie di controlli mirati per rendere queste zone (da via Roma alla stazione ferroviaria, fino a Palazzo Cosimini e tutte le Mura medicee).

I servizi, realizzati con l’impiego di pattuglie delle Volanti, della Polizia ferroviaria e con l’ausilio del reparto prevenzione crimine, ma anche grazie al contributo della Polizia municipale, si sono concentrati soprattutto come detto nelle zone di via Roma e vie limitrofe e nei dintorni di piazza San Francesco, ma anche nelle vicinanze della stazione ferroviaria.

Nell’ambito dei servizi, sono state identificate dal personale della Polizia di Grosseto complessivamente circa 300 persone e controllati circa 60 veicoli, sono state denunciate tre persone per reati contro il patrimonio e una persona per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

E’ stata inoltre colpita da sanzione amministrativa una persona per ubriachezza molesta e ne è stata segnalata un’altra per detenzione di stupefacenti per uso proprio che stavano passando proprio in quella zona. Altre tre persone sono state denunciate per reati inerenti il Codice della Strada. L’attività dell’Ufficio Immigrazione della Questura ha consentito di procedere alle pratiche di espulsione per cinque cittadini irregolari, di cui tre accompagnati presso il centro di permanenza per i rimpatri di Ponte Galeria, per il successivo rimpatrio nei rispettivi paesi di origine.

I servizi proseguiranno anche nelle prossime settimane al fine di prevenire ogni fatto di illegalità che purtroppo è ancora molto diffusa, e saranno in particolare finalizzati al contrasto degli atti di microcriminalità e di degrado urbano, in modo tale da assicurare sempre ai cittadini il rispetto della tranquillità e dell’ordine pubblico.