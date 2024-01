Controlli intensi sull’Amiata

Era stato deciso nel corso del vertice tenutosi in Prefettura tra le forze di Polizia e i sindaci dei Comuni dell’Amiata, nella cui sede è stata concordata una linea di intervento basata sull’intensificazione dei controlli. E così è stato e a dare il solito concreto contributo è stata anche la Polizia stradale che ha aderito mettendo in campo le pattuglie del Distaccamento di Arcidosso, che hanno effettuato una serie di posti di controllo. Numerosi sono stati i veicoli e i conducenti controllati. Accertate diverse violazioni al Codice della strada; ma quello che è stato importatante è stato il senso di sicurezza che quel reticolo di macchine e uomini ha trasmesso alla cittadinanza. Per garantire una presenza costante sul territorio anche della Stradale, i poliziotti saranno sulla strada anche nei prossimi giorni.