Controlli a Grosseto: trovata merce contraffatta al mercatino di Marina

Proseguono i controlli da parte dei carabinieri di Grosseto. Nell’ultimo fine settimana, durante il mercatino estivo che si tiene a cadenza quindicinale a Marina di Grosseto, in via XXVI Maggio, la locale stazione Carabinieri, nell’ambito dei consueti controlli volti al rispetto delle norme vigenti, ha effettuato un mirato servizio dopo alcune segnalazioni che erano arrivate nei giorni precedenti. In una bancarella sono stati così trovati numerosi capi di abbigliamento, borse, accessori e bigiotteria di note griffe di lusso. Effettuati i dovuti accertamenti, la merce non è risultata originale e pertanto contraffatta.

L’illecito è stato contestato al commerciante e il materiale è stato sequestrato dai militari. Trattasi di 5 foulard, 14 tra borse e pochette riportanti, 13 paia di orecchini, 11 bracciali, una cintura.

La merce, una volta sequestrata, è stata distrutta.