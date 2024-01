"Contributi alla Deceris?. Non decide il Comune"

"Quella sull’assegnazione di risorse alla Deceris è l’ennesima assurda polemica messa su dal Pd grossetano evidentemente avvolto dall’estenuante desiderio di dare segni di vita. Il bando è pubblico, c’è un punteggio e c’è una commissione esclusivamente tecnica che valuta i progetti". E’ quanto dice il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna secondo il quale "ogni speculazione politica è dunque priva di fondamento e da declinare nel solo obiettivo di offrire ai cittadini una lettura distorta della realtà: è la solita macchina del fango che certa sinistra rivolge contro gli avversari politici".

"Riguardo la presunta inopportunità di ruolo (Tornusciolo è consigliere comunale e vertice di Deceris) – continua il sindaco –, ancora una volta il Pd si elegge a interprete di una fantomatica superiorità morale: ricoprire un ruolo nell’assise cittadina non implica certo non potersi adoperare nel volontariato".

"L’associazione Deceris è iscritta regolarmente nella lista in Comune dedicata al Terzo settore. Abbiamo partecipato al bando comunale, ma non solo, partecipiamo anche ai bandi regionali con piena legittimità". Lo ha detto Gino Tornusciolo che poi continua. "C’è una graduatoria pubblica seguita da una commissione – dice –, la nostra associazione ottiene dei fondi ma deve rendicontare tutto e la parte economica deve essere trasparente. Qui la politica non c’entra, la nostra associazione non è politica ma si occupa di volontariato sociale. La Deceris è un’associazione che a Grosseto si dedica alla consegna di pacchi alimentari a famiglie indigenti".