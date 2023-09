Contrada Monumento Castel del Piano: "Dieci anni di attesa, proveremo a vincere"

La contrada del Monumento esce da un anno molto positivo, l’entusiasmo è cresciuto giorno dopo giorno e così la contrada guidata dal capitano Diego Pelosi arriva all’appuntamento dell’8 settembre carica di aspettative.

Capitano, come ha trascorso questo primo anno alla guida della contrada Monumento?

"È stato un anno molto emozionante. Il fattore legato alla mia prima esperienza da capitano ha influenzato tantissimo le mie emozioni. Debbo dire che la contrada ha risposto in maniera ottima. È stato un anno positivo caratterizzato da molta partecipazione, non solo agli eventi legati al palio, ma in generale anche alle iniziative organizzate durante l’anno".

Entriamo nell’argomento Palio. Quest’anno ci dobbiamo aspettare una carriera diversa da quella che siamo abituati a vedere?

"Sì, soprattutto perché sono saltate le monte fisse. Dopo la caduta di Carlo Sanna (fantino del Borgo) a Siena e quella di Siri (fantino Storte) domenica scorsa ad Asti, le monte sono ancora più incerte".

Il Monumento ha gli occhi puntati su Antonio Mula?

"Ci stiamo muovendo in più direzioni, ma la decisione sarà presa dopo l’assegnazione dei cavalli. Quello che posso dire è che tutti gli equilibri che fino all’anno scorso hanno regolato il Palio delle Contrade sembrano essere saltati".

Che obiettivi si è dato?

"Sono dieci anni che non vinciamo, l’ultimo palio lo abbiamo vinto nel 2013 con Giuseppe Zedde, quindi la vittoria sarebbe la ciliegina sulla torta, incoronerebbe un anno molto bello".

Il Comune ha migliorando alcuni aspetti del Palio. Se dovesse dare un consiglio?

"Il Comune ha lavorato duramente e i risultati si sono visti. Ad oggi resta da migliorare l’aspetto legato ai cavalli. Siamo diventati l’ultimo palio dell’anno (in ordine di tempo), dobbiamo iniziare a contattare con largo anticipo le scuderie per garantire un palio che sia all’altezza della nostra piazza".