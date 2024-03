"Continuerò a lavorare con impegno"

"Continuerò a lavorare con il massimo impegno come ho sempre fatto sino ad oggi, instaurando un rapporto positivo e di leale collaborazione con tutti i consiglieri provinciali". Sono queste le parole del presidente della Provincia Francesco Limatola (nella foto), dopo le ultime elezioni del Consiglio provinciale che hanno eletto sei consiglieri di centrodestra e 4 di centrosinistra. Niente stupore per Limatola, presidente in carica ed espressione del Pd. "Non sono stupito – dice – per il risultato di 6-4 che vede una maggioranza di centrodestra. Il voto rispecchia la situazione dei Comuni nella provincia di Grosseto, essendo espresso dai sindaci e dai consiglieri comunali dei 28muni del territorio. Ora si apre una nuova fase, il mandato del presidente dura 4 anni mentre quello del Consiglio provinciale 2 anni e non c’è alcun meccanismo di fiducia o sfiducia col Consiglio". Limatola, che si definisce un presidente pragmatico, spiega che la priorità è fare e fare veloce. "Condividerò e concorderò programmi e progetti, nell’interesse dei cittadini dell’intero territorio provinciale – spiega –. Il coinvolgimento di tutti i consiglieri provinciali sarà massimo". È chiaro dunque che il Consiglio provinciale e il presidente della provincia sono due organi distinti. "Non sono previsti – prosegue Limatola – meccanismi di fiducia e sfiducia". Seppure ci siano solo 4 consiglieri a lui "vicini" politicamente, il presidente Limatola (che comunque esprime un voto) chiarisce che i lavori del Consiglio procederanno e chi deciderà di rallentarli se ne assumerà le responsabilità.

N.C.