Cala di circa trenta unità il numero di positivi al Covid-19 in provincia di Grosseto. Il numero di nuovi contagiati nella Asl Toscana Sud Est è comunque molto alta è di 660 unità, di cui 81 nella provincia di Grosseto e per i quali sono stati effettuati 885 tamponi. Le persone positive in carico sono 1448. Si registrano comunque 19 guarigioni e nessun decesso. Contagi dunque leggermente in calo con Grosseto che rimane comunque in vetta ai contagi con 49 persone che sono risultate positive. Nove invece le persone positive a Follonica. Infine, in considerazione della recrudescenza del virus, "i presidi ospedalieri e territoriali hanno applicato tutte le misure necessarie a tutelare la salute degli ospiti e del personale delle Rsa – scrive la Asl Sud Est – in particolare è vietato l’accesso di visitatori e parenti alla struttura, fatto salvo situazioni di particolare fragilità e vulnerabilità. L’eventuale accesso, qualora autorizzato, potrà essere concesso esclusivamente a coloro che sono in possesso del "Green pass rafforzato" oppure "Green pass base" più una certificazione che attesti l’esito negativo di un tampone antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle 48 ore precedenti. Inoltre - chiudono – è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di rimanere nelle sale di attesa dei dipartimenti di emergenza e di accettazione e dei pronto soccorso".

