Contadini in classe per la sana alimentazione

Dal cuore della campagna ai banchi di scuola per incontrare 600 piccoli alunni di 36 classi tra scuole primarie e dell’infanzia della provincia di Grosseto. In classe arrivano i contadini e le contadine per promuovere la sana alimentazione, il consumo consapevole, la stagionalità, la filiera corta, la sostenibilità, il rispetto per l’ambiente e l’importanza di salvaguardare la biodiversità. E’ partita ufficialmente dall’asilo Piccoli Passi di Bagni Roselle il progetto didattico promosso da Coldiretti Grosseto. In classe per la prima lezione c’erano insieme al coordinatore di Campagna Amica, Andrea Masini, due giovani imprenditrici: Marianna Dori che con la sorella Eleonora conduce la storica azienda di famiglia a Roselle. "Con il progetto Curiosi per natura vogliamo portare la campagna in classe ed i bambini in fattoria – spiega Ilaria Di Ludovico, delegata Donne Impresa Coldiretti Grosseto –. Il lungo periodo di pandemia, e l’impossibilità di raggiungere in presenza e liberamente le scuole e gli alunni, ci hanno portato a sviluppare un nuovo approccio multicanale all’insegnamento e nuovi strumenti per stimolare l’attenzione, la sensibilità e la curiosità dei nostri giovani interlocutori anche restando a distanza". Il progetto di Coldiretti è strutturato sull’efficacia di quattro cartoon dedicati al tema del latte, dell’olio extravergine, del miele e dei cereali, dove i protagonisti, la Mucca Mu, Oliva l’oliva, l’Ape chiacchierona e la Spiga Amica, conducono per mano gli alunni alla scoperta del loro mondo con un linguaggio semplice e diretto.