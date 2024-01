Consulta delle associazioni: ecco i nomi

All’interno dell’Amministrazione Comunale c’è l’albo delle Associazioni e quelle iscritte hanno il compito di operare in più materie. Un appoggio verso il Comune per fare azione di supporto nell’organizzazione di manifestazioni culturali e di valenza sociale. Ed all’inizio del nuovo anno la Consulta ha i nominativi che ogni Associazione ha fatto pervenire e che, oltre all’Assessore Simon Brunetti (nella foto) con funzioni di presidente e tre consiglieri comunali di cui due in rappresentanza della maggioranza e uno di minoranza. Sono arrivate sul tavolo del sindaco Stefania Ulivieri numerose richieste di rappresentanza con l’indicazione del proprio rappresentante. E così l’Auser Gavorrano è rappresentata da Elena Murzi, e di seguito tutte le altre con il proprio incaricato con Il Castello di Pietra che indica Sandra Listali, il Circolo Culturale Ricreativo Ravi rappresentato da Vincenza Giordano, la Cri con Carlo D’Eustachio, l’Associazione Culturale Officina Hermes con Daniela Mattioli, Il Mondo di Alice rappresentato da Paola Simonetta Biagetti, la Proloco Bivio di Ravi-Potassa con Jonny Cherubini, i Ristoratori Gavorrano con Sandro Signori, la Proloco di Grilli con Boris Boddi e la Federcaccia che vede la partecipazione di Piero Bettaccini.

Roberto Pieralli