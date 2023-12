Consulta del turismo. Termini prorogati

Consulta per il turismo: prorogata la scadenza al 15 dicembre. Allungati i termini di presentazione delle manifestazioni di interesse per l’istituzione della Consulta comunale per il turismo del Comune di Monte Argentario, per permettere alle categorie professionali di individuare i soggetti interessati a far parte dell’assemblea.

La manifestazione di interesse dovrà arrivare al Comune in una delle seguenti modalità: all’indirizzo di posta elettronica certificata [email protected] o in consegna a mano all’Ufficio protocollo del Comune. L’assemblea sarà composta da presidente, sindaco o assessore delegato, che ne farà parte di diritto; un rappresentante della categoria degli albergatori e delle strutture ricettive, ristoratori e delle varie categorie che fanno parte del mondo del turismo sul Promontorio.