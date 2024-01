Consulta del turismo. Ecco i nuovi componenti della commissione

Consulta del turismo, nominati i membri della commissione del nuovo organo costituito dal Comune di Monte Argentario. Ecco tutti i membri della consulta: Stefania Marconi e Alfonso Mastropietro (categoria degli albergatori), Alfredo Corsi (gestori degli agriturismi), David Concetti e Beatrice Favia (titolari di B&B, residence e strutture ricettive), Ivan Silvestri e Carlo Bracci (ristorazione), Mario Ballini (gestori bar e locali di intrattenimento), Giulia Moriani e Fabio Lorenzini (stabilimenti balneari), Stefano Donnini, Anselmo Sabatini, Sofia Capellini, Marco Di Giacopo, Andrea Fabbri, Gualtiero Della Monaca, Marcello Mentini, Giancarlo Navoni e Fabrizio Palombo (rappresentanti associazioni). L’obiettivo della consulta del turismo, voluta dall’amministrazione del Comune di Monte Argentario, è quello di condividere obiettivi e strategie per il rilancio del territorio. La consulta comunale per il turismo è istituita "per esprimere pareri non vincolanti in ordine alla definizione degli obiettivi e dei programmi sul turismo di competenza dell’amministrazione comunale – fa presente l’assessore al turismo e al commercio Chiara Orsini (nella foto) –. Alla programmazione delle iniziative di intrattenimento e promozione turistica di interesse locale, a strategie comunicative e azioni di marketing rivolte ai mercati italiani e stranieri, fino ad iniziative atte a migliorare l’ospitalità e l’offerta turistica locale e alla gestione di uffici di informazione e accoglienza turistica".

Andrea Capitani