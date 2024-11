Consulta dei giovani, via alle domande

Via alla Consulta dei Giovani. Il Comune intende procedere alla costituzione del nuovo comitato giovanile e per questo è stato pubblicato un avviso per acquisire manifestazioni di interesse rivolto ai giovani di età compresa tra i 16 e i 35 anni residenti nel comune di Monte Argentario o che, pur non essendo residenti, possano dimostrare di avere riferimenti stabili nel territorio comunale, che vivono o partecipano alla vita sociale per significativi periodi. Per partecipare alla consulta è necessario che i soggetti interessati presentino al Comune, entro le 12 del 9 dicembre, la domanda utilizzando il modello pubblicato sul sito dell’ente. Dovrà arrivare tramite posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected] oppure alla mail [email protected], o attraverso consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune. Secondo il regolamento la Consulta dei Giovani è definito strumento di "collegamento, promozione e informazione" e "indirizza il suo operato nell’ambito delle tematiche del mondo giovanile attraverso la realizzazione di progetti e interventi di approfondimento e attività di orientamento". Il suo scopo è quello di perseguire alcune finalità, tra cui dare ai giovani l’opportunità di esprimere le proprie idee, di presentare proposte concrete e non vincolanti all’amministrazione comunale, promuovere iniziative e attività che coinvolgano la realtà giovanile del territorio e definire programmi e proposte con misure di carattere sociale finalizzate al miglioramento qualitativo della condizione giovanile.