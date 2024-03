Consorzio Vini Montecucco, Basile confermato alla presidenza

Confermato Giovan Battista Basile resta alla Guida del Consorzio Tutela Vini Montecucco, eletto nuovamente a seguito del Consiglio di amministrazione che contestualmente ha nominato Stefano Alessandri di Collemassari come vicepresidente. Entrano nel Cda anche Alessio Casamatta di Villa Patrizia, Silvio Mendini di Podere Montale e Samuele Pierini di Pierini e Brugi, che si aggiungono alle conferme di Patrizia Chiari di Tenuta L’Impostino, Giorgio Patrizi di Tenuta Piani Rossi, Daniele Rosellini di Agricola Campinuovi e Leonardo Sodi di Azienda Agricola Parmoleto.

"Sono grato della fiducia rinnovatami dai Consiglieri e accolgo con sincero entusiasmo la possibilità di presiedere questa Denominazione che porto nel cuore e nel cui territorio vivo fin da quando muoveva i suoi primi passi – dichiara Basile –. In linea con il precedente mandato, il nostro obiettivo resta quello di guardare al futuro e rispondere ai nuovi trend di consumo, anche in termini di tipologie, senza perdere di vista l’identità territoriale e i valori che hanno fatto apprezzare la nostra Denominazione nel mondo. In questo senso intendiamo dare una spinta importante al Rosso Doc e al Vermentino che, grazie ai buoni livelli di acidità resi possibili dalla nostra collocazione territoriale, si sposano perfettamente con le esigenze della nuova generazione di consumatori".

A formare il nuovo Collegio sindacale sono chiamati Gionni Guerrieri, riconfermato alla presidenza, Francesco Benedetti di Collemassari e Gabriele Petrecca di La Banditaccia. Il vicepresidente Alessandri invece ha specificato che continuerà e verrà incrementato "l’impegno del Consorzio sul fronte della sostenibilità, a tutela di un territorio già naturalmente vocato al biologico e che da sempre vive nel rispetto della biodiversità e nella conservazione della sua integrità".