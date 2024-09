Congresso nazionale di Pescas. Le "Giornate della salute" in Maremma

Aperte le iscrizioni alle "Giornate della salute, dell’ambiente e del benessere", il secondo congresso nazionale dell’associazione Pescas presieduta da Sergio Luzzi (nella foto), in programma a Grosseto dal 26 al 29 settembre. Un’occasione di confronto e dibattito su come creare, progettare e salvaguardare il benessere e la salute di persone e luoghi, che porterà esperti da tutta Europa.

Il Congresso si aprirà giovedì 26 nell’hotel Airone e tratterà temi che spaziano dall’energia all’agricoltura, dalle terapie integrative alla tutela ambientale, sarà preceduto da due momenti di formazione accreditata rivolti a ingegneri, architetti, avvocati e tecnici.

Dalle 9.30 alle 13 di giovedì 26, in presenza e online, si potrà seguire uno dei due corsi accreditati: il corso di aggiornamento "Progettazione integrata strutturale, acustica ed impiantistica", rivolto a ingegneri e architetti, e il corso di aggiornamento per tecnici competenti in acustica "La speciale competenza dell’esperto in acustica forense", rivolto ad avvocati e ai tecnici, iscritti nell’elenco Enteca e agli esperti con competenza acustica iscritti negli albi Ctu e dei periti dei Tribunali. Venerdì 27 alle 8.30 sessione "Terapie integrative per la prevenzione, la cura, il benessere"; alle 11.30 terza sessione dedicata a "Immissioni, comfort e qualità del territorio". Dalle 15.30 l’attenzione sarà su "Agricoltura, alimentazione, sicurezza e salute" e, a seguire, su "Invecchiamento a benessere". Sabato 28 ci si sposta nella sala Pegaso della Provincia con una sessione dal titolo "Dialoghi sul benessere" e la sessione conclusiva dedicata ai progetti futuri. Per informazioni e iscrizioni è possibile visitare il sito www.pescas.it