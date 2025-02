Confronto tra due generazioni: studenti e insegnanti

Viste le difficoltà che stiamo affrontando per la scelta della scuola superiore abbiamo deciso di fare una doppia intervista mettendo in contrapposizione due generazioni: la nostra e quella delle nostre professoresse. In entrambi i casi è emerso che quello che più mancherà e che è mancato è la compagnia degli amici in classe e per noi, che viviamo a Marina di Grosseto, la vicinanza dal mare. Per quanto riguarda il modo in cui abbiamo fatto le scelte, sia noi che le nostre insegnanti, siamo stati spinti da passioni personali. Per qualcuno, invece, la scelta è arrivata dopo una profonda riflessione a causa della vasta scelta di scuole superiori nel nostro territorio. Per le nostre insegnanti la scelta è stata quasi del tutto autonoma senza pressioni da parte di familiari o insegnanti. Noi studenti abbiamo potuto contare sull’aiuto dei nostri amici e genitori che ci hanno fatto pensare a quale fosse la strada giusta per noi. Infine, la cosa che più ci differenzia sono le paure: se per le nostre insegnanti era quella di incontrare professori più severi, noi siamo spaventati dal non riuscire ad integrarci nella nuova classe e dall’aver fatto la scelta sbagliata. Quello che ci fa paura è sicuramente il fatto che ci saranno gruppi già formati, e magari in cui sia difficile entrare. Riguardo invece alla decisione della scuola, c’è sempre la paura di aver deluso o di deludere in futuro qualcuno che credeva in noi, a volte proprio noi stessi.