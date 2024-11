Confesercenti e Distretto biologico. Accordo sull’enogastronomia

Puntare tutto su ciò che di bello c’è in Maremma, ovvero le eccellenze del territorio: enogastronomia, paesaggi ed esperienze. E Confesercenti ha firmato il protocollo d’intesa con il Biodistretto Colline della Pia per valorizzare l’enogastronomia locale. "Da quasi un decennio la nostra associazione si distingue nel territorio maremmano per la proposta di iniziative di valorizzazione enogastronomica attraverso le imprese della ristorazione associate – afferma il direttore provinciale Confesercenti Andrea Biondi –. Vogliamo valorizzare le produzioni vitivinicole ed agroalimentari locali all’interno dei menù proposti dalle imprese associate, oltre alle esperienze organizzate dagli associati in collaborazione con le aziende che compongono l’associazione Biodistretto Colline della Pia. Ci prefiggiamo infine l’obiettivo di incrementare i flussi turistici nei borghi e nelle località prossime alle zone di produzione, ove operano le attività commerciali associate".

"Si tratta di una grande opportunità per unire agroalimentare e turismo – dice Massimiliano Mei, vicepresidente Confesercenti e presidente Fiepet –. In alcune zone c’è un tipo di turista che arriva appositamente per i prodotti locali, atmosfera, esperienze da raccontare. Questo è il turismo del futuro, ragionato e a misura d’uomo". "Nel nostro territorio – spiega il presidente del Biodistretto Adriano Baiguini – la meta finale è sempre la tavola. Il tortello è un’elemento trainante. Dobbiamo trattenere il reddito, non può sfuggirci il turista. Abbiamo adottato il logo ‘A tavola con Colline della Pia’, iniziativa che verrà sviluppata con i ristoratori locali. Faremo delle serate dedicate. Il progetto è finanziato dal Far Maremma". "C’è una sinergia tra soggetti diversi che hanno la finalità di una filiera corta – ha detto Francesca Mondei, assessora al turismo del Comune di Gavorrano – il turista apprezza sempre di più i prodotti locali e sostenibili". "E’ un accordo strategico per i tre comuni del Biodistretto – conclude Daniele Tonini, assessore all’agricoltura del Comune di Gavorrano –. Ci permette di creare sviluppo del territorio suscitando interesse specialmente in un periodo meno attivo e accattivante". Il comune capofila del Biodistretto è quello di Gavorrano.

Maria Vittoria Gaviano