Confcommercio soddisfatta: "False recensioni, bene le regole"

Grande soddisfazione per l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del disegno di legge che introduce misure concrete per contrastare il fenomeno delle recensioni false online, un problema che ha messo a dura prova il settore della ristorazione e dell’ospitalità.

E’ quanto dicono Gabriella Orlando e Danilo Ceccarelli, rispettivamente direttrice di Confcommercio e presidente Fipe, secondo i quali "il provvedimento rappresenta un passo fondamentale verso una maggiore tutela per i ristoratori e per i consumatori, prevedendo il divieto di acquistare o vendere recensioni online. Inoltre, obbliga le piattaforme ad eliminare i commenti non autentici e a consentire la pubblicazione esclusivamente di recensioni provenienti da clienti che abbiano effettivamente usufruito dei servizi".

"Finalmente è stato fatto passo in avanti per la tutela delle imprese – dicono Orlando e Ceccarelli –. Molti ristoratori, anche nella nostra provincia, si sono ritrovati a dover gestire recensioni fasulle che non solo danneggiavano la loro immagine, ma influivano anche sul loro fatturato, creando confusione e sfiducia tra i consumatori. È un passo fondamentale affinché le recensioni siano davvero uno strumento utile per i consumatori e non un’arma per danneggiare gli imprenditori".

A Grosseto, un impegno concreto contro le recensioni false è stato avviato dalla Fipe Confcommercio già dal 2018, quando è stato attivato lo sportello "Sos recensioni" nella sede di Confcommercio. "Inizialmente focalizzato sul contrasto delle recensioni false su TripAdvisor – ricordano Orlando e Ceccarelli –, grazie a una collaborazione nazionale con il portale lo sportello ha progressivamente ampliato il suo ambito d’azione, affrontando ora anche i problemi legati alle irregolarità delle piattaforme di intermediazione online, come quelle relative ai servizi di delivery e prenotazioni. Ci auguriamo che il provvedimento venga applicato con tempestività e rigore, affinché le imprese possano operare in un contesto più equo e tutelato, e che i consumatori possano continuare a fare affidamento su recensioni veritiere e di qualità".