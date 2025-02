Confcommercio: "Cena di San Valentino con attenzioni speciali. E riparte la stagione"

San Valentino si conferma come una delle occasioni più amate dagli italiani per celebrare l’amore a tavola, e i ristoranti della provincia di Grosseto si preparano a registrare il pienone.

I ristoratori stanno preparando per oggi una serate indimenticabile, con menù esclusivi, atmosfere intime, candele rosse e musica di sottofondo, per rendere ogni dettaglio speciale. I piatti saranno caratterizzati da ingredienti afrodisiaci, come caviale, ostriche, anice, noce moscata, peperoncino e zafferano, con un’attenzione particolare alla cromia rossa dei piatti, in linea con il sentimento di San Valentino. Non mancheranno, naturalmente, dolci a base di fragole, lamponi e mirtilli, insieme ad antipasti prelibati come tartare di tonno rosso e bollicine rosé.

In Maremma non tutti i ristoranti proporranno il menù fisso: alcuni offriranno anche menù à la carte, per soddisfare tutte le preferenze dei clienti.

"San Valentino è la prima grande occasione per riaprire dopo la pausa post Capodanno – dice Danilo Ceccarelli, presidente provinciale di Fipe Confcommercio –. Molti ristoranti della nostra provincia, come ogni anno, si sono presi una pausa subito dopo le festività natalizie e ora stanno per ripartire con i migliori auspici. San Valentino è l’inizio di una stagione che si arricchirà di altri appuntamenti importanti, dal Carnevale alla Festa della donna per poi arrivare alle festività tra la Pasqua e il 25 aprile. Siamo ottimisti: se il meteo sarà favorevole, la primavera potrebbe riservare belle sorprese al settore della ristorazione in provincia di Grosseto".

"Con l’approssimarsi della stagione turistica e numerosi ponti festivi all’orizzonte – dice Gabriella Orlando, direttrice provinciale di Confcommercio –, i ristoratori della provincia di Grosseto sono pronti a cogliere ogni opportunità per rilanciarsi e dare nuovo slancio al settore. L’auspicio è che, con il ritorno delle belle giornate e la crescita dei flussi turistici, la primavera possa davvero riservare una stagione di successo e soddisfazioni per la ristorazione locale, confermando la Maremma come una meta ideale per chi cerca qualità, accoglienza e tradizione gastronomica".