Confartigianato Imprese Grosseto, Nuovi Corsi di Formazione per Autunno 2020

Confartigianato Imprese Grosseto e Formimpresa presentano la nuova offerta formativa con diversi corsi in partenza in autunno: dalla somministrazione di alimenti e bevande alla formazione obbligatoria per agente di affari in mediazione, rappresentante di commercio, attività di estetista, istruttori e insegnanti di autoscuola; installatore e manutentore di impianti energetici da fonti rinnovabili. E poi il corso per addetto alla realizzazione, rifinitura e stiratura di capi di abbigliamento; i corsi della sicurezza sul lavoro, il corso per Rspp, Haccp e manutentore del verde e il corso per tecnico nella gestione della contabilità e formulazione del bilancio.

"Investiamo costantemente sulla qualità della proposta formativa per rispondere ai bisogni del territorio e sostenere la crescita delle nostre aziende associate. – dice Cristina Frascati, direttore di Formimpresa, l’agenzia formativa di Confartigianato Imprese Grosseto –. La formazione è un elemento cruciale per lavorare in sicurezza e con il successo auspicato in termini di risultati ed obiettivi raggiunti. Il valore aggiunto di Formimpresa sta nella sua stessa natura di agenzia formativa che è emanazione di un’associazione di categoria come Confartigianato Imprese Grosseto. Questo garantisce un rapporto costante e diretto con le aziende associate".

E Confartigianato Imprese Grosseto ha anche attivato sul proprio sito internet una sezione dedicata all’incontro tra domanda e offerta di lavoro che è possibile consultare al seguente link: https:www.artigianigr.itindex.phpserviziagenzia-lavoro "Formimpresa di recente è stata riconosciuta come agenzia di servizi per il lavoro – spiega Cristina Frascati –. E tutti i candidati in cerca di lavoro, che abbiamo inserito in questa sezione del sito internet di Confartigianato provengono da un colloquio conoscitivo con i nostri operatori, per individuare un percorso di inserimento lavorativo personalizzato, sulla base delle caratteristiche individuali. Ovviamente è una banca dati in divenire, destinata ad essere implementata".