Concorso musicale. Piano Competition per 140 giovani

Torna uno dei concorsi musicali più prestigiosi sul piano internazionale: da oggi a sabato 17 l’auditorium comunale ospita l’ottava edizione dell’Orbetello Piano Competition che vedrà sfidarsi circa 140 giovani pianisti provenienti da tutte le parti del mondo. L’Orbetello Piano Competition è un concorso pianistico aperto a giovani talenti ed è organizzato dall’associazione Kaletra con il supporto del Comune e di numerosi sponsor privati.

"Siamo molto orgogliosi – dice il maestro Giuliano Adorno – di poter affermare che l’Orbetello Piano Competition è divenuto, nel corso degli anni, un appuntamento di riferimento per il pianismo internazionale".

"Un piccolo gioiello tutto orbetellano – commenta l’assessora Maddalena Ottali –, una manifestazione nata da un progetto ideato da eccellenze culturali del nostro territorio, l’associazione Kaletra presieduta da Beatrice Piersanti con il fondamentale contributo del maestro Giuliano Adorno, che i cittadini e gli operatori turistici hanno abbracciato con entusiasmo e contribuito a far crescere fino al prestigioso livello a cui è arrivata oggi".

Un concorso divide gli sfidanti in due categorie: Junior, concorrenti entro i 21 anni divisi in categorie per età e Master concorrenti dai 21 ai 35 anni. Le audizioni della categoria Junior si terranno nell’auditorium comunale oggi, domani e sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 e saranno a ingresso libero; domenica alle 21.30 concerto dei vincitori con ingresso a offerta libera. Mercoledì 14 e giovedì 15 inizieranno le prove eliminatorie della categoria master che si terranno dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, ingresso libero. Venerdì 16, allo stesso orario, le semifinali, a ingresso libero. Domenica 17 i tre finalisti si sfideranno alle 17.30 e i vincitori riceveranno borse di studio e opportunità concertistiche internazionali. Anche le giurie, sia Junior che master, vedono pianisti e docenti di respiro interazionale: Junior Tania Kozlova (Ucraina/Israele) Danijel Gašparović (Croazia) Denise Lutgens (Paesi Bassi) Lucia Presenti (Italia) Uros Todic (Serbia) Master Yuri Bogdanov (Russia) Francesco Cipolletta (Italia) Paolo Francese (Italia) Bartłomiej Kominek (Polonia) Francesca Vidal (Italia).