Concorso. Il concerto dei vincitori

Si sono concluse le audizioni della terza edizione del concorso musicale provinciale "Recondite Armonie" nell’auditorium "Cavalieri" dell’istituto musicale "Palmiero Giannetti" di Grosseto. Adesso i vincitori del concorso si esibiranno nel concerto in programma domenica 9 giugno alle 20.30 sul palco del teatro degli Industri e nell’occasione saranno assegnate le borse di studio. Il concorso è riservato ai giovani musicisti residenti nella provincia di Grosseto. La manifestazione è volta a valorizzare i migliori talenti del territorio ed è promossa dall’associazione culturale Recondite Armonie con la direzione artistica del pianista Diego Benocci e con il patrocinio del Comune e della Provincia di Grosseto. La giuria composta dai maestri Maria Grazia Bianchi, Gala Chistiakova, Giovanni Lanzini e Luca Rinaldi ha ascoltato nel corso delle audizioni i musicisti di età compresa tra i 6 e i 17 anni in rappresentanza delle scuole musicali di Grosseto, Orbetello, Follonica, Roccalbegna e Castel del Piano suddivisi in due sezioni e quattro diverse categorie. Ecco i vincitori assoluti.

Per la Categoria A (solisti fino agli 11 anni) ex aequo il pianista Riccardo Abbruzzese, il trombettista Enea Calò e la violinista Megan Morici, per la Categoria B (solisti dai 12 ai 14 anni) ex aequo il trombettista Nassim Crompton, e il pianista Francesco Pilici, per la categoria C (solisti dai 15 ai 18 anni) il pianista Emanuele Ferrone e infine per la Cat E (formazioni cameristiche, orchestrali e corali) I Tamburi di Maremma, ovvero Alessandro Bonafini, Francesco Calchetti, Teodoro Costa, Federico Potini e Bianca Vannucchi. Menzione speciale al più giovane partecipante dell’ edizione 2024 assegnata alla violinista Megan Moreci di 6 anni.

I vincitori del concorso si esibiranno quindi nel teatro degli Industri e per loro sarà un’occasione straordinaria ed emozionante. É possibile partecipare al concerto di premiazione dei vincitori (ingresso gratuito) chiamando la segreteria dell’associazione Recondite Armonie al numero 3206812722 oppure scrivendo a [email protected]