Concluso il progetto "Racchette in classe" Coinvolti 131 alunni

Si è concluso il progetto "Racchette in classe", promosso dal Circolo tennis di Pitigliano con la Fit, in collaborazione con l’istituto Comprensivo Umberto I di Pitigliano. Il progetto ha coinvolto tutte le classi della primaria per un totale di 131 alunni, seguiti dai maestri Stefano Piccinetti e Lisa Piccinetti. "Un plauso al Ct di Pitigliano e all’istituto comprensivo per questo progetto – afferma Alessandro Polidori, consigliere comunale con delega allo sport – che vuole avvicinare i bambini al tennis, che può diventare una sana abitudine di vita".