Concerto del pianista Alessio Masi

Continuano i grandi appuntamenti proposti alla città da Agimus Grosseto, che stavolta si concentra sui giovani talenti toscani da individuare e promuovere in campo musicale per accompagnarli in un cammino professionale.

Stiamo parlando del progetto "Attraverso I Suoni" di Agimus Firenze, Arezzo, Grosseto e Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze ideato sotto la direzione artistica di Luca Provenzani e Gloria Mazzi. Al via da oggi i concerti dei vincitori della seconda edizione. A esibirsi a Grosseto oggi alle 18 all’auditorium del Polo Bianciardi sarà il giovane Alessio Masi, pianista che ha scelto un recital su forme e temi del periodo barocco dal titolo "L’eredità bachiana". Alessio Masi si è distinto come musicista di talento vincendo e, tra le tante sue affermazioni, c’è anche il primo premio assoluto al concorso "Hermès per i talenti 2022" di Palermo. Il programma del concerto odierno di Alessio Masi prevede il seguente repertorio: Lodovico Giustini: Sonata in sol minore op.1 No.1; Ludwig van Beethoven: Sonata No.30 in Mi maggiore op.109; Fanny Mendelssohn: Capriccio in Si minore H349; César Franck: Preludio, Corale e Fuga. L’ingresso al concerto è gratuito.