"Concerti d'autunno a Grosseto: l'orchestra giovanile "Vivace" inaugura la 13^ edizione"

Sarà l’Orchestra giovanile di Grosseto "Vivace" ad inaugurare, stasera, a partire dalle 19, nella chiesa di San Francesco, la serie dei "Concerti d’Autunno" che viene offerta alla cittadinanza ogni anno in ottobre dal Rotary Club Grosseto. Sarà questa la 13^ edizione di questa manifestazione musicale con la quale il Rotary si propone con l’intento di promuovere la cultura, rendendola fruibile a tutti (l’ingresso ai concerti è gratuito), e di valorizzare le realtà artistiche grossetane oltre a importanti artisti del mondo. Per ricordare i 70 anni del Club, il Rotary dedica il concerto di stasera alla memoria del professor Giovanni Marini, rotariano che molto si è prodigato per lo sviluppo della cultura, soprattutto musicale, della nostra città. L’Orchestra sarà diretta dal maestro Massimo Merone, ed avrà al pianoforte Davide De Luca. Verranno proposti il "Concerto n.3" di Beethoven e, sempre di Beethoven , la "Sinfonia n. 4". L’Orchestra "Vivace" nasce nel 2018 per volontà del consiglio direttivo dell’Orchestra Sinfonica Città di Grosseto, che la istituì avendo come soci fondatori Comune, Istituzione "Le Mura", Fondazione Grosseto Cultura, Liceo Musicale "Polo Bianciardi", Fondazione Rotariana "Carlo Berliri Zoppi", Rotary Club Fondazione Elisabetta e Clemente Fiorilli, Banca Tema.