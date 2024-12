Conad, pranzo per i bisognosi

L’appuntamento con il Natale è per Conad Grosseto un’occasione per testimoniare il legame con tutta la comunità in cui lavora, e farlo con gesti solidali. La Caritas è un punto di riferimento importante nell’universo della solidarietà locale e, ogni anno, nella migliore tradizione cristiana, organizza un pranzo di Natale per le famiglie o le persone sole che hanno bisogno. Conad contribuisce concretamente con i suoi prodotti a realizzare le pietanze previste. "Anche questo anno, Conad è vicino agli ultimi – commenta Alberto del Porto di Caritas – con il dono del pranzo di Natale nella nostra mensa. Anche questa è diventata una tradizione consolidata negli anni e la Caritas può solo ringraziare anche per questo prezioso aiuto la Conad". "Le buone abitudini non si abbandonano – afferma Paolo degli Innocenti, socio di Clodia srl – e Conad ha la voglia di essere vicino alle associazioni di volontariato sociale e tramite loro, alle persone più deboli della comunità. Il nostro contributo vorremmo fosse un esempio, un atto gentile che cerca di far stare meglio il prossimo. Ringraziamo, anche in questo modo, Caritas per ciò che fa ogni giorno".