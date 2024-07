Conad assume ancora. E porta la spesa a domicilio

Risultati descritti come andati oltre più rosea aspettativa e un budget che ha superato di circa il 30 per cento quello, già ambizioso, messo in preventivo. Neanche due settimane dall’apertura e il supermercato Conad di Castiglione ha bisogno di aumentare il personale e la ricerca è già iniziata: servono addetti per i reparti macelleria, gastronomia, salumeria, panetteria e pescheria.

"Il successo del nuovo negozio Conad di Castiglione – dicono Paolo e Alessio Degli Innocenti, soci Conad e proprietari dei punti vendita di Grosseto e Castiglione – è il frutto della miscela vincente tra la qualità dei prodotti, la professionalità del personale e il sistema offerto da Conad. Per mantenere alto lo standard dei servizi è indispensabile accompagnare lo sviluppo da una continua immissione di nuovo personale ben selezionato e correttamente formato. Per candidarsi sarà sufficiente inviare una mail con il curriculum e i recapiti a [email protected] indicando nell’oggetto della mail Candidatura 538".

Inoltre, il negozio da oggi offriràanche un nuovo servizio: sarà possibile ordinare la spesa e riceverla a domicilio. "La Spesa Online è semplicissima – si spiega –. Basterà andare su spesaonline.conad.it, inserire il proprio indirizzo di casa e verificare se è servito, poi selezionare Spesa a casa e, dopo aver scelto la data e la fascia oraria per la consegna, il cliente potrà iniziare a riempire virtualmente il carrello. Si paga con carta di credito o Carta Insieme Più Conad Card".