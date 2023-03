Con Monari e Mari si dà voce alla lirica

Oggi, per la "Giornata internazionale dei diritti della donna", la Sala Eden ospiterà alle 18.30 uno spettacolo musicale ad ingresso libero. L’evento sarà incentrato sui volti dell’universo femminile dell’Opera, con particolare riferimento alla passionale Tosca di Puccini, alla romantica Violetta della Traviata di Verdi e all’anticonformista Carmen di Bizet. In quest’incontro tra musica e parole, la soprano Cinzia Monari, accompagnata dal musicista e compositore Paolo Mari, canterà e racconterà al pubblico le storie di donne indipendenti diventate simbolo dell’emancipazione femminile dell’800 e del primo ’900. L’Eden sarà aperto dalle 18.30 per aperitivo e il concerto avrà inizio alle 19.30. Per chi vuole alle 20.30 ci sarà la cena con menù alla carta prenotando al 3273945254. "Non vogliamo – dice il sindaco Vivarelli Colonna –solo festeggiare le donne, ma anche favorire una riflessione sul ruolo, le conquiste e la condizione nel mondo del genere femminile. Quest’anno il nostro pensiero non può non andare alle donne afghane ed iraniane vittime dei grandi conflitti dell’umanità e di un regime che nega e reprime, con violenza, le loro libertà e i loro diritti". In segno di solidarietà verso le donne afghane ed iraniane il municipio sarà illuminato di luce gialla.