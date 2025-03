Con i "Percorsi di salute" aiuti per il benessere

Tre incontri promossi dalla Federconsumatori con l’obiettivo di fornire indicazioni pratiche agli utenti nel settore della salute. "Percorsi di salute. Fattori determinanti per la salute e la prevenzione delle patologie nella terza età" è il titolo del primo appuntamento, rivolto appunto agli anziani, che si è svolto ieri nella Sala Pegaso della Provincia.

"Seguiranno – Emanuela Raponi (vicepresidente dell’associazione e vicecoordinatrice del Comitato partecipazione) e Francesca Frosini (responsabile sportello) – un incontro rivolto alle donne e un terzo che interesserà la fascia degli adolescenti".

Nel primo incontro, tra gli altri, sono intervenuti Paola Pasqualini, presidente provinciale dell’Ordine dei medici, che ha affrontato il tema del rapporto medico-paziente, e Massimiliano Marcucci, responsabile dei Servizi socio-educativi del Coeso, che ha argomentato sui determinanti della salute, mostrando dati riguardanti la zona socio-sanitaria Amiata-Colline metallifere grossetana. Iacopo Zanardi, presidente provinciale dell’Ordine dei farmacisti, si è soffermato sul ruolo del farmacista nella salute e prevenzione della terza età, mentre Giorgio Briganti, direttore del Dipartimento di prevenzione, Asl Toscana Sudest, ha focalizzato il suo intervento sulla conservazione domestica degli alimenti, mentre Giovanna Liberati, direttrice dell’Unità Igiene degli alimenti e della nutrizione area sud, Asl Toscana Sud est-Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Grosseto, infine, ha affrontato la prevenzione a tavola per vivere in salute. "Incontri, questi – spiega Emanuela Raponi – che uniscono vari professionisti e che così intendono fornire delle informazioni essenziali che spesso non sono facilmente reperibili".

Deborah Santini