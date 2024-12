Con i "Gift Tickets" c’è la possibilità di andare al Giardino di Lacquaniti

E in questi giorni c’è anche la possibilità di fare un viaggio tra l’arte e la cultura. E’ ciò che offrono i "Gift Tickets senza data" del ‘Giardino Viaggio di Ritorno’. Si tratta di un’esperienza unica alla scoperta dell’arte contemporanea di Rodolfo Lacquaniti. Come funzionano i "Gift Tickets"? È semplicissimo. Basta scrivere un’email all’indirizzo [email protected], indicando il numero di persone a cui si vuole regalare una visita guidata al Giardino, la tipologia di biglietto (intero, ridotto per residenti nel Comune di Castiglione della Pescaia o per ragazzi/e oppure gratuito) e un nominativo di riferimento. A seguito del pagamento, arriverà un coupon digitale da stampare e quindi regalare.

I "Gift Tickets" potranno essere utilizzati durante tutto il 2025. Basterà scegliere una delle date di visita del calendario e comunicarla via email. Costo dei biglietti: intero 15 euro, ridotto 12 euro per residenti nel Comune di Castiglione della Pescaia, 10 euro per ragazzi/e dai 7 ai 16 anni Gratuito fino a 6 anni e per persone con disabilità. Per informazioni e dettagli: [email protected] o telefonare al 333/869/4020.