"Con Gesù a Grosseto il tempo diventa profetico"

La "Settimana della Bellezza" è ormai un appuntamento atteso, anche fuori dai confini di Grosseto, per godere, nell’arco di una settimana, di occasioni di riflessione corale sui temi che interpellano la nostra umanità. "Con l’evento cristiano il rapporto tempo-eternità ha subìto una metamorfosi meravigliosa – spiega il vescovo Giovanni Roncari (nella foto) –. In Gesù, l’Eterno è entrato nel tempo cronologico rendendolo un tempo profetico, perché capace di farci pregustare quel "non ancora" che è raccolto nell’infinito di Dio. Similmente, il tempo che scorre, talvolta ripetitivo e uguale a se stesso nella ferialità delle nostre giornate, contiene quella "speranza certa" che la Liturgia ci mette dinanzi in alcuni momenti dell’anno, quando siamo chiamati a fare memoria del fatto che non veniamo dal nulla, ma da Dio e che non siamo proiettati nel nulla, ma di nuovo in Dio. Di questo vorremmo riempire i giorni della Settimana 2023. La cerimonia di inaugurazione della Settimana avrà luogo sabato 21 alle 10.30 nella sala Friuli e parteciperanno Giovanni Gazzaneo, presidente di Fondazione Crocevia e coordinatore dei Luoghi dell’Infinito, Mauro Papa, direttore del Polo culturale Le Clarisse, Chiara Valdambrini, già direttrice del Museo archeologico e d’Arte della Maremma, Eleonora Cotini, storica dell’arte e lo scultore Ugo Riva, che espone in Clarisse". Per restare aggiornati sugli appuntamenti giornalieri della Settimana 2023, oltre che sul settimanale diocesano Toscana Oggi , si può fare riferimento al sito della diocesi, alla pagina facebook la Settimana della Bellezza-Grosseto e al sito www.fondazionecrocevia.it. Per info la mail è progettoculturale@grosseto.chiesacattolica.it