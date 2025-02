Con Conad si aiuta la Caritas

C’è uno spazio in ogni negozio Conad di Grosseto e Castiglione riservato ad un "esercizio di solidarietà" che ogni persona può fare quotidianamente: il cestone Caritas. È un angolo anonimo in cui la donazione è sollecitata soltanto dal desiderio di sentirsi partecipe di tutta la propria comunità, anche di coloro che soffrono una situazione di disagio economico.

"Conad – dicono dalla direzione locale – è con la Caritas in un impegno silenzioso, costante, attento, nell’interpretazione del concetto stesso di convivenza civile. L’appello è per tutti di alzare gli occhi, di ricordare la propria umanità. Di lasciarsi mettere in crisi e rispondere al bisogno di essere generosi con gli altri.

Gli atti minuscoli di donazione, un pacco di pasta, una scatola di tonno o di fagioli, o altri generi non deperibili, sono, grazie a Caritas gocce che arricchiscono di valore la convivenza sociale oltre a migliorare le condizioni di difficoltà di alcuni. L’invito a tutti i clienti Conad è di continuare ad esserci, lasciare la loro testimonianza in quei cestoni anonimi che trovano oltre le casse dei nostri supermercati".