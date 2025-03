Comuni ’Plastic Free’, a Napoli premiata anche la città di Follonica

FOLLONICA

Al teatro Mediterraneo di Napoli si è parlato anche di Follonica. Sì perchè alla cerimonia di premiazione ufficiale dei "Comuni Plastic Free 2025", l’ambito riconoscimento a forma di tartaruga, ideato dall’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica, tra le 122 amministrazioni locali che hanno superato la valutazione del comitato c’era anche Follonica. La città del Golfo infatti ha conquistato un premio: si è distinta per la sostenibilità e per il contrasto all’inquinamento da plastica secondo i criteri stabiliti dall’associazione, che dal 2019 cerca di ridurre l’impatto ambientale di uno dei rifiuti più inquinanti al mondo. "Il nostro Comune – ha detto il sindaco Buoncristiani (foto) – è impegnato in questa mission dal 2018, con la collaborazione delle scuole e dei cittadini. Ringrazio l’ex assessore Mirjam Giorgieri per aver avviato e creduto in questo percorso e l’assessore Danilo Baietti per averlo portato avanti".