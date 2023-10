Comune premiato con il "dodecaedro" per gli ottimi risultati Il Comune di Grosseto è stato premiato con il riconoscimento "ELoGE - European Label of Governance Excellence" per i risultati ottenuti nel 2022. A Milano è stata consegnata la dodecaedro di cristallo, simbolo del premio, rappresentato dal presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti.